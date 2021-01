Governadora vai à Bahia para encontros com presidente Lula

A governadora Wilma de Faria estará em Salvador (BA), na tarde desta segunda-feira (23) para participar da cerimônia de anúncio dos Novos Territórios da Cidadania e de ações deste programa para 2009.A solenidade contará com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Guilherme Cassel, além do governador anfitrião, Jacques Wagner.Na terça-feira (24), a Wilma de Faria finaliza a agenda de compromissos em Salvador, participando da assinatura do "Compromisso pela Diminuição das Desigualdades Regionais", também com a presença do presidente Lula. A solenidade será às 9h30.

Fonte: Assecom