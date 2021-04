A assembléia dos professores do estado acabou, e a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte) confirmou a continuidade da greve. O encontro da categoria aconteceu na Escola EstadualWinston Churchuil, na tarde desta terça-feira(31).



De acordo com a coordenadora do Sinte, Fátima Cardoso, o resultado da última reunião com a Secretaria Estadual de Educação não foi considerado razoável. O secretário da pasta, Ruy Pereira, começou a cortar o ponto dos professores que não voltaram às aulas nesta terça-feira.