Câmara pode desistir de votação em plenário sobre passagens aéreas

A votação sobre a regularização da cota das passagens aéreas que estava prevista para hoje (28) na Câmara Federal pode não acontecer. Ontem, após reunião com os líderes partidários, o presidente da Casa, Michel Temer (PMDB), considerou a possibilidade de voltar atrás e impor à Casa a resolução da Mesa Diretora. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB) fez o mesmo na semana passada com a cota dos senadores.



Pela proposta de Temer, a cota das passagens aéreas – equivalente ao valor de quatro voos de ida e volta entre Brasília e o estado de origem do parlamentar – ficará restrita aos deputados e assessores (estes sob autorização da Mesa Diretora), em território nacional e não serão mais acumulativas após um ano.



O discurso oficial é de que o consenso entre os líderes partidários dispensou a votação, mas é possível que com a desistência Temer queira poupar os deputados desgostosos, que teriam que assumir a posição contra a regulamentação publicamente.



* Com informações de O Globo