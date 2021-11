Justiça mantém proibição a bilhetagem eletrônica A Transflor alega que não cabe ao órgão fiscalizador, no caso o DER, impedir a implantação de novas tecnologias quanto às modalidades de cobrança de passagens.

A Empresa Transflor entrou com um Agravo de Instrumento (N° 2009.003912-5) pedindo que fosse suspensa a decisão de primeira instância que determina a suspensão da bilhetagem eletrônica utilizada nas linhas de ônibus que operam entre Natal e Parnamirim.



A empresa alegou que não cabe ao órgão fiscalizador, no caso o DER, impedir a implantação de novas tecnologias quanto às modalidades de cobrança de passagens, ressaltando, que as empresas exploradoras do sistema de transportes são livres quanto ao sistema de cobrança dos usuários.



Ademais, a ação original que resultou na liminar determinando a suspensão da bilhetagem eletrônica foi movida por uma pessoa que explora o serviço alternativo e a Transflor afirma que se o próprio DER/RN não pode interferir em tal cobrança, muito menos um concorrente do serviço alternativo de transporte, asseverando ser de interesse das vãs a paralisação da referida cobrança, por não possuírem condições financeiras quanto à disponibilização de tal serviço, vez que somente os ônibus possuem tecnologia para tanto.



A Transflor ainda destaca que o serviço de bilhetagem eletrônica traz vantagens aos usuários em geral, encontrando-se implantado em diversas capitais do País, enfatizando que a decisão combatida causa grave confusão entre os usuários e cobradores dos veículos, vez que determinou a suspensão da bilhetagem eletrônica nas linhas intermunicipais, ocasionando, em conseqüência, a existência de dois tipos de cobrança, visto que o cartão Natal Card não poderá ser utilizado quando o veículo se encontrar no município de Parnamirim.



Por fim a empresa afirma que restou determinado a retirada do sistema de bilhetagem eletrônica no prazo de 60 dias, ressaltando ter investido mais de R$ 8 milhões de reais na implantação do projeto.



Esses argumentos não foram suficientes para convencer o desembargador Amaury de Moura Sobrinho, relator do Agravo de Instrumento, que em sua decisão destaca que a implantação da bilhetagem eletrônica descumpriu decisão do DER em processo administrativo, no qual a autarquia estadual afirma: "Tal bilhetagem deve ser abrangente e contar com a participação de todas as empresas de uma região e seus respectivos sindicatos, a fim de garantir-se a isonomia operacional e o correto atendimento aos usuários".



Nesse sentido, o desembargador manteve a decisão de primeira instância tomada com base no Decreto nº 16.225\2002, que determina haja o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com as pessoas jurídicas titulares de permissão, concessão ou autorização para exploração dos serviços públicos de transporte de passageiros.