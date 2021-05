DOE publica composição das oito comissões da Assembleia

Vlademir Alexandre Nélter Queiroz deve assumir Minas e Energia

Após quase dois meses do início dos trabalhos na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, as composições das comissões permanentes foram publicadas no Diário Oficial deste sábado (4). Na próxima terça-feira (7), às 10h haverá reunião das eleições dos Presidentes e Vice-presidentes.



O PMDB deve presidir duas das oito comissões. O deputado Nélter Queiroz deve assumir a de Minas e Energia e o seu colega de bancada, Poti Júnior conduzirá a comissão de Administração, Serviços Públicos e Trabalho.



Para a comissão de Constituição, Justiça e Redação considerada uma das mais importantes assumirá a deputada Larissa Rosado do PSB. Já para a Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Interior deve permanecer com o deputado Fernando Mineiro do PT.



A comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Social que já foi presidida pela deputada Gesane Marinho do PDT, deve passar as mãos de Arlindo Dantas do PHS.



Finanças e Fiscalização que tradicionalmente é presidida por um deputado de oposição deve haver a substituição de Walter Alves (PMDB) por José Adécio (DEM).



Gilson Moura (PV) presidirá a comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Já a comissão de Saúde que neste último ano se destacou na realização de audiências com a participação popular e do Ministério Público mediando debates sobre a crise na área, deve sair do comando do democrata Leonardo Nogueira para o pevista Paulo Davim.



