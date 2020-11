No rastro de Lampião

Divulgação Paraibano morreu em 1938.

Henrique José, Jean Lopes, Canindé Soares, Pacífico Medeiros, Max Pereira, Ricardo Junqueira e Cícero Oliveira passarão por oito (dos 17) municípios na busca de referências históricas e culturais sobre o cangaço.Para tanto, nesta segunda-feira (16) a partir das 14h na sala A de Treinamento do Sebrae-RN (próximo ao Machadão), será realizada uma reunião com os pesquisadores e fotógrafos envolvidos no projeto, aberta para a imprensa conhecer e entender mais a iniciativa de promoção cultural.Felipe Guerra, Apodi, Paraú, Rodolfo Fernandes, Patu, Campo Grande, Umarizal e Gov. Dix Sept Rosado receberão durante todo o mês de março os fotojornalistas articulados pela ONG Zoon Fotografia.O resultado das viagens formará uma coleção de cartões postais e uma exposição fotográfica itinerante, lançadas em 3 de abril, na Casa de Cultura de Apodi, às 18h.

Nesta fase inicial do projeto, a Agência Cultural do Sebrae, em parceria com a Integra Pesquisa & Consultoria - IPC estão realizando um mapeamento cultural do sertão do Apodi, resultando em um inventário da cultura material e imaterial das cidades envolvidas."O projeto é pioneiro porque trata do desenvolvimento de uma região a partir da cultura e de ícones históricos", acredita a gestora da agência cultural do Sebrae, Cátia Lopes.

Dentre as ações do projeto, pode-se também destacar a constituição de um roteiro turístico que segue as pegadas do cangaceiro na região, envolvendo diversas atividades ligadas à estética do cangaço, como o artesanato, as expressões artísticas, teatro de bonecos, a culinária regional e a produção de fitocosméticos.

Segundo Cátia Lopes, a partir de julho serão ministradas nas cidades oficinas de capacitação como xilogravura e estamparia com a fauna e a flora sertanejas sob inspiração.

"Com a capacitação tentaremos fazer com que as pessoas da região saibam incorporar a cultura na economia", disse a agente do Sebrae.