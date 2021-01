No Engenhão, Botafogo goleia novamente de 4 a 0 Coma vitória, o alvinegro alcançou os nove pontos e entrou na zona de classificação para as semifinais da Taça Rio.

A tarde no Engenhão foi só de alegria para os botafoguenses. Quem chegou cedo, viu a vitória dos juniores e também a Taça Guanabara. Depois, uma homenagem as campeãs do Brasileiro de Futevôlei. Então, no evento principal do dia, o time profissional do Botafogo goleou com facilidade o Duque de Caxias, por 4 a 0. Essa foi a segunda vitória seguida do alvinegro por 4 a 0 no campeonato.



Os gols da partida foram marcados por Maicosuel, Emerson,Victor Simões e Reinaldo, respectivamente. Com isso, o Fogão alcançou os nove pontos e entrou na zona de classificação para as semifinais da Taça Rio.



Com um bom começo de jogo, o Botafogo logo abriu o placar com Maicosuel. Após um bom passe de Thiaguinho, o camisa 10 driblou o goleiro e empurrou para o fundo da rede adversária, em seguida fez uma bonita homenagem a sua filha Maria Eduarda.



Com a vantagem no placar, o Fogão seguiu pressionando o adversário, mas não obteve sucesso, apesar das boas chances desperdiçadas por Reinaldo e Victor Simões.



No segundo tempo, o técnico Ney Franco foi obrigado a tirar Maicosuel, lesionado, para a entrada de Lucas Silva. O meia entrou bem e quase marcou um gol, após entrar sozinho na área e chutar rente a trave.



Durante a semana, o zagueiro Emerson, aniversariante do dia, havia falado que não queria tomar gols, como um presente. Porém, o dia foi ainda mais especial. Ele marcou, de cabeça, o primeiro gol com a camisa do Botafogo, após o cruzamento de Batista.



O rolo compressor alvinegro continuou avassalador. Após invadir a área, Reinaldo foi derrubado e o árbitro assinalou o pênalti. Solidário, o camisa 7 deu a bola para Victor Simões, que briga pela artilharia e o Pantera não decepcionou, marcando seu nono gol e voltando ao topo da lista de goleadores do Carioca.



Com uma excelente atuação, Reinaldo mais uma vez invadiu a área e sofreu o pênalti. Dessa vez, quem bateu foi ele mesmo, que acertou o canto esquerdo do goleiro e saiu para comemorar seu primeiro gol no Engenhão.



Madureira 2 x 1 Mesquita

Macaé 1 x 1 Americano-RJ

Friburguense 2 x 1 Cabofriense

Bangu 1 x 3 Fluminense

Tigres do Brasil 5 x 0 Boavista-RJ



Domingo



Resende 0 x 3 Volta Redonda

Botafogo 4 x 0 Duque de Caxias

Vasco 2 x 0 Flamengo