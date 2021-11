Organizadores esperam 10 mil torcedores no jogo entre ABC e América Renda do jogo será revertida para o Hospital Infantil Varela Santiago. Já os alimentos arrecadados serão doados para o Armazém da Caridade.

Cerca de 10 mil torcedores. Essa é a expectativa de público dos organizadores do clássico entre ABC e América, que será realizado nesta sexta-feira, 1º de maio, no estádio Machadão.



Para o diretor de marketing da Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomercio), Tertuliano Pinheiro, a expectativa é a melhor possível.



“Até porque se trata de um feriado, onde o trabalhador está celebrando o seu dia. Além disso, é um evento de cunho social e, sobretudo, um jogo entre os dois maiores times de futebol do estado”.



A entrada custa R$ 10 (inteira), mais dois produtos da Nutriday não-perecível. Estudante paga R$ 5, mais um produto Nutriday.



Os ingressos estão sendo vendidos nas bilheterias do Machadão no horário das 8h às 17h. A renda do jogo será revertida para o Hospital Infantil Varela Santiago. Já os alimentos arrecadados serão doados para o Armazém da Caridade.



Tertuliano Pinheiro diz que tão logo termine a partida, a Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) informará o borderô e na próxima segunda-feira (4), o dinheiro arrecadado será colocado em uma conta. “Depois disso, organizaremos uma solenidade de entrega do cheque ao hospital”.



A promoção do jogo é da Indústria Multdia e Delphi Engenharia. O clássico tem ainda o apoio da Federação do Comércio, Federação Norte-rio-grandense de Futebol, Prefeitura do Natal e Governo do Estado.



Árbitros

Apitará a partida entre ABC e América Flávio Roberto Sales de Lima. Ele será auxiliado por José da Silva Sobrinho e Flávio Gomes Barroca. Andrielly Elkeitt de Oliveira será a árbitra reserva.