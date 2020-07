Patu: Polícia Militar fará segurança da comemoração Nesse momento, os bicudos percorrem as principais ruas da cidade em carreata.

O efetivo da Polícia Militar, de cerca de 200 homens, faz nesse momento a segurança dos eleitores de Evilásia Gildênia (PSB), que comemoram a vitória da peessebista nas ruas de Patu.



“Essa eleição começou em paz e vai terminar em paz. Vamos garantir a segurança da comemoração”, afirmou o Coronel Freitas, comandante do Policiamento do Interior. Ele não soube precisar quantas denúncias houve durante o dia.



Logo após o resultado das urnas, que deram vantagem de 290 votos a favor de Evilásia, os chamados “bicudos” saíram em uma carreata para comemoração percorrendo as principais ruas da cidade. Amanhã está programado um show com a banda de forró Saia Rodada.