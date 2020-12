América é eliminado da Copa do Brasil ao empatar com o Confiança

Fotos: Elpídio Júnior O alvirrubro não deu trégua ao Confiança e fez pressão em busca do gol que não saiu.

Como bem disse o diretor de futebol do América ao Nominuto.com em entrevista na terça-feira (17), "o América está numa fase em que nada dá certo" e isso se comprovou no jogo diante do Confiança onde várias foram as chances criadas e desperdiçadas pelo alvirrubro.O primeiro tempo do jogo foi praticamente todo ele do América, que começou pressionando o Confiança e logo aos três minutos exigiu a primeira defesa de Fábio em um chute forte de Cleisson no ângulo da trave.

A equipe do Confiança tentou mexer a bola evitando a pressão do América, mas aos onze minutos Cleisson recebeu pela esquerda, lançou para Bibi, que ajeitou de cabeça para Marcelinho e quase marcou um golaço de bicicleta. Outra vez Fábio fez grande defesa.

O alvirrubro não deu trégua ao Confiança e fez pressão total em busca do primeiro gol. Os sergipanos só chegaram com perigo ao gol de Rodolfo aos 23 minutos com Isaac cabeceando uma bola perigosa para defesa do goleiro do América. No minuto seguinte, Teles cobrou falta, Fábio espalmou e a zaga afastou para lateral do campo.

Aos 25 minutos, Rodolfo mostrou porque é um dos destaques do clube na atual temporada. Ele fez duas defesas - seguidas - muito difíceis: no primeiro, Isaac bateu forte e o goleiro espalmou. No rebote, Cristiano Alagoano tentou de meia bicicleta e Rodolfo tirou com a ponta dos dedos para escanteio.

Fábio fez outras duas defesas importantes aos 29 e 32 minutos da primeira etapa com o atacante Bibi. E o primeiro tempo terminou sem gols e com destaque para os dois goleiros, principalmente para o do Confiança.No segundo tempo, as coisas não foram diferentes com o América pressionando e o Confiança se defendendo para explorar os contra-ataques e chances foram criadas, mas não com o mesmo perigo do primeiro tempo.O técnico Vereador resolveu arriscar colocando Rinaldo e Rosembrinck para dar mais força nas jogadas ofensivas em busca do gol.Aos 32 minutos, o lance crucial para as pretensões do América no jogo. Rosembrinck fez boa jogada e deu belo passe para o atacante Rinaldo, que driblou o goleiro Fábio, mas chutou para fora do gol.Depois disso, a cada minuto que passava o América vivia um drama não só dentro de campo como também fora dele com os torcedores apreensivos e nervosos não acreditando que o time estava sem marcar o gol. A angústia foi até o final do jogo onde, inclusive, o América teve Rosembrinck expulso nos acréscimos dados pelo árbitro.Após o término do jogo, o técnico Vereador fez uma análise e disse que foi um jogo bastante difícil, mas que infelizmente o resultado esperado não foi alcançado. Quanto à expulsão de Rosembrinck, ele demonstrou insatisfação. "Conheço ele de outros clubes e sei que é um bom jogador. Agora, se foi contratado para jogar, tem que jogar", afirmou.