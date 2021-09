Governo antecipa R$ 1 bilhão em parcelas do Fundeb para socorrer municípios A antecipação se dará nas parcelas de abril a julho aos estados de Alagoas, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Bahia e Paraíba.

Brasília - Para socorrer as prefeituras em função da queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 2009, o governo federal vai antecipar R$ 1,06 bilhão das parcelas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).



A antecipação se dará nas parcelas de abril a julho e para os estados de Alagoas, Pernambuco, do Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, da Bahia e Paraíba e seus respectivos municípios. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22) pelo Ministério da Fazenda.



O cronograma atual previa o repasse de R$ 340 milhões da União para estados e municípios em abril. Com a alteração, o repasse do Fundeb neste mês será de R$ 780 milhões.



As parcelas previstas para maio, junho e julho eram de R$ 440 milhões por mês. Agora serão de R$ 780 milhões, R$ 680 milhões e R$ 480 milhões respectivamente.



O orçamento anual, entretanto, permanece em R$ 5 bilhões. Os adiantamentos serão compensados nas parcelas repassadas de agosto a dezembro.



No mês de abril, por exemplo, o valor das parcelas mais do que dobram para os nove estados beneficiados com a medida.



Alagoas, por exemplo, deveria receber R$ 12 milhões e terá R$ R$ 28 milhões. A Bahia e o Maranhão terão mais de R$ 100 milhões antecipados neste mês.



Segundo levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), as transferências do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) somaram R$ 2,627 bilhões no mês, 16,4% a menos que em março do ano passado.