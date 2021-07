Relatório da Saúde em 2008 omite dados sobre assistência farmacêutica

Cedida Vereadores visitarão depósito com medicamentos na terça-feira.

De acordo com o vereador Hermano Morais (PMDB), membro da comissão de Saúde da Câmara, a apresentação de algumas informações transcorreu normalmente, ficando evidente a falta de profissionais capacitados para ocupar cargos de gerenciamento na Saúde municipal. A queixa partiu de membros da atual gestão.“Para se ter uma ideia, o município tem aproximadamente seis mil funcionários distribuídos nas unidades de Saúde, mas o número de pessoas qualificadas para gerir o sistema é bastante reduzido. Esse um ponto importante discutido na reunião”, explicou Hermano.Por outro lado, os parlamentares ficaram impedidos de analisar números referentes a um dos principais assuntos referentes à Saúde do município, que é a assistência farmacêutica. Segundo Hermano Morais, os membros da atual administração afirmaram que não receberam informações referentes aos gastos com medicamentos, bem como da distribuição para a população, postos de Saúde e custos para a conservação dos produtos.“A Prefeitura gastou cerca de R$ 230 milhões com a Saúde, que corresponde a mais de 17% do valor total do orçamento anual da Prefeitura e é superior ao piso estabelecido pela lei, que é de 15%. Mas nós não temos informações sobre a assistência farmacêutica, que é um assunto importante e que está em evidência. Por isso eu sugeri e decidimos não apreciar o relatório até que cheguem essas informações”, informou o vereador.Ainda de acordo com o parlamentar, que é da base aliada à prefeita Micarla de Sousa (PV), há a informação de que o Executivo está buscando conseguir um local adequado para o armazenamento dos medicamentos que foram adquiridos e uma empresa está sendo contratada para fazer o levantamento sobre as condições dos medicamentos que estão no galpão.Na terça-feira (14), às 10h30, os vereadores da comissão de Saúde estarão visitando o local onde estão armazenadas as toneladas de remédios da Prefeitura do Natal.