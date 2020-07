FNF divulga tabela do segundo turno Primeira rodada começa com o clássico-rei entre ABC e América, no Machadão.

O sorteio dos jogos para o segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol foi definido na tarde desta sexta-feira durante encontro que contou com a presença dos representantes dos seis classificados à próxima fase da competição.



De cara, a primeira rodada tem o clássico-rei entre ABC e América, no Frasqueirão. Os outros jogos da rodada são Santa Cruz x Assu às 17h, no Iberezão, e Potyguar (CN) x Baraúnas no mesmo horário, no estádio coronel José Bezerra.



Houve uma preocupação dos dirigentes quanto ao fato da última rodada os jogos de ABC e América serem realizados em Natal. Contudo, eles vão aguardar o desenrolar da competição para ver que solução será tomada.



A seguir a tabela do segundo turno:



1º RODADA / 08/03/09 – DOMINGO



IBEREZÃO – 17:00 HORAS – SANTA CRUZ X ASSU

FRASQUEIRÃO – 16:30 HORAS – ABC X AMÉRICA

BEZERRÃO – 17:00 – POTYGUAR X BARAÚNAS



2º RODADA / 11/03/09 – QUARTA FEIRA



NOGUEIRÃO – 20:30 HORAS – BARAÚNAS X SANTA CRUZ

MACHADÃO – 20:00 HORAS – AMÉRICA X POTYGUAR

EDGARZÃO – 20:30 HORAS – ASSU X ABC



3º RODADA / 15/03/09 – DOMINGO



IBEREZÃO – 17:00 HORAS – SANTA CRUZ X ABC

NOGUEIRÃO – 17:00 HORAS – BARAÚNAS X AMÉRICA

BEZERRÃO – 17:00 HORAS – POTYGUAR X ASSU



4º RODADA / 22/03/09 – DOMINGO



FRASQUEIRÃO – 16:30 HORAS – ABC X POTYGUAR

IBEREZÃO – 17:00 HORAS – SANTA CRUZ X AMÉRICA

EDGARZÃO – 17:00 HORAS – ASSU X BARAUNAS



5º RODADA / 25/03/09 – QUARTA FEIRA



BEZERRÃO – 20:30 HORAS – POTYGUAR X SANTA CRUZ

MACHADÃO – 20:00 HORAS – AMÉRICA X ASSU

NOGUEIRÃO – 20:30 HORAS – BARAÚNAS X ABC



6º RODADA / 29/03/09 - DOMINGO



IBEREZÃO – 17:00 HORAS – SANTA CRUZ X BARAÚNAS

BEZERRÃO – 17:00 HORAS – POTYGUAR X AMÉRICA

FRASQUEIRÃO – 16:30 HORAS – ABC X ASSU



7º RODADA / 01/04/09– QUARTA FEIRA



EDGARZÃO – 20:30 HORAS – ASSU X SANTA CRUZ

MACHADÃO – 20:00 HORAS – AMÉRICA X ABC

NOGUEIRÃO – 20:30 HORAS – BARAÚNAS X POTYGUAR



8º RODADA / 05/04/09 – DOMINGO



BEZERRÃO – 17:00 HORAS – POTYGUAR X ABC

MACHADÃO – 17:00 HORAS – AMÉRICA X SANTA CRUZ

NOGUEIRÃO – 17:00 HORAS – BARAÚNAS X ASSU



9º RODADA / 12/04/09 – DOMINGO



IBEREZÃO – 17:00 HORAS – SANTA CRUZ X POTYGUAR

EDGARZÃO – 17:00 HORAS – ASSU X AMÉRICA

FRASQUEIRÃO – 16:30 HORAS – ABC X BARAÚNAS



10º RODADA – 19/04/09 – DOMINGO



FRASQUEIRÃO – 17:00 HORAS ABC X SANTA CRUZ

MACHADÃO - 17:00 HORAS – AMÉRICA X BARAÚNAS

EDGARZÃO – 17:00 HORAS – ASSU X POTYGUAR



*Com informações da FNF