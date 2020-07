Patu: Equipe do Nominuto irá cobrir eleição suplementar Repórteres do portal irão acompanhar de perto o andamento da votação para prefeito, na primeira eleição suplementar do ano no Rio Grande do Norte.

Os internautas poderão acompanhar de perto toda a movimentação das eleições suplementares do município de Patu, a serem realizadas neste domingo, 1º de março. Desde a véspera uma equipe do portal Nominuto.com estará na cidade transmitindo as principais informações sobre o pleito suplementar, que irá definir quer vai ocupar a prefeitura local até o final de 2012.



Os repórteres Luana Ferreira, Wagner Lopes e o fotógrafo Vlademir Alexandre irão produzir as notícias direto do município, localizado a 314 km de Natal, na região Oeste do Estado. A equipe terá apoio de todos os profissionais do Nominuto.com, que irão acompanhar de Natal o andamento do pleito.



A eleição suplementar será realizada por determinação da Justiça Eleitoral, uma vez que o vencedor do último pleito, Ednardo Moura (PSB), teve sua candidatura cassada e, com isso, mais de 50% dos votos válidos foram anulados.



Neste domingo, disputam a cadeira de prefeito a esposa de Ednardo Moura, Evilásia Gildenia (PSB), e o presidente da Câmara e atual prefeito em exercício, Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB). A primeira é candidata pela coligação “Justiça e Paz” e o segundo pela “União e Trabalho”.