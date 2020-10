Região Metropolitana enviou 4 mil pacientes ao Walfredo em 2009

Gabriela Duarte Corredores do Walfredo por diversas vezes lotados de pacientes do interior.

Toda a região metropolitana de Natal (Ceará Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim, Macaíba, São José de Mipibu, Nísia Floresta e Monte Alegre) enviou ao Walfredo, do começo de 2009 até quarta-feira (11), 3.495 pacientes.Apesar de ter sido objeto da ação do MP, a cidade de Macaíba fica com o quarto lugar no ranking dos que mais mandam pacientes ao hospital. Foram 475 atendimentos até ontem (11). O primeiro lugar, devido as grandes proporções e a falta de um hospital municipal, fica com Natal que tem ao todo 13.315 boletins.Do município de Parnamirim, atende uma média diária de aproximadamente 19 pessoas e está em segundo lugar. Cerca de 730 chegaram de São Gonçalo do Amarante para serem atendidas no Walfredo Gurgel.A superlotação do Hospital e Maternidade Santa Catarina levou o secretário estadual de Saúde, George Antunes, no mês passado, a apontar a ausência de atendimentos nos municípios como principal responsável pela situação da unidade. Os partos, segundo o secretário, são considerados atenção básica, por isso não cabe ao poder estadual.Na época, Antunes convocou uma reunião com os secretários de saúde da região metropolitana. A assessoria da Sesap não soube informa o eu foi resolvido e o secretário de saúde comunicou que estava em reunião.