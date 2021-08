Arrecadação poderá ter resultados positivos a partir de maio, diz ministro A Receita Federal informou hoje que, em março, a arrecadação de impostos e contribuições federais caiu pelo quinto mês consecutivo.

Brasília - A arrecadação de impostos pode começar a ter resultados positivos a partir de maio, segundo afirmou hoje (16) o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.



De acordo com o ministro, a queda já era esperada desde novembro do ano passado. “Depois dos meses de novembro e dezembro, já tínhamos noção de que teríamos uma receita ruim no primeiro trimestre. Nos dados que divulgamos ontem [dados da redução do superávit] isso já estava computado. Pode piorar mais ainda, mas não é a nossa projeção, estamos com todas as condições de melhorar daqui para a frente”, afirmou.



Paulo Bernardo disse que a tendência é de que a receita com a arrecadação de impostos se equipare à do ano passado. Ele espera que a arrecadação volte a crescer a partir do próximo mês.



O ministro também falou sobre a redução do superavit primário. Segundo ele, essa decisão teve como base a redução das receitas do governo e a manutenção dos gastos sociais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



"Tivemos uma perda grande de receita este ano, e o presidente Lula determinou que se mantivessem os investimentos do PAC, os gastos da área social, os programas prioritários, a educação – toda a expansão do sistema de educação vai ser mantida. Portanto, temos que adequar nossas contas”, comentou.



Paulo Bernardo fez as declarações depois de participar da cerimônia de entrega de prêmios do 13º Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal, que seleciona iniciativas para a melhora da gestão do serviço público. Promovido pela Escola Nacional de Administração Pública e pelo Ministério do Planejamento, o concurso tem apoio da Embaixada da França, da Cooperação Espanhola, da Escola Canadense do Serviço Público, da Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional e da Agência de Cooperação Internacional do Japão.



O primeiro lugar ficou com o Ministério da Educação pela criação do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sismec). A ferramenta integra em um único sistema as políticas e programas do ministério ao ciclo de gestão do Plano Plurianual. Como prêmio, os responsáveis pelo sistema ganharam uma viagem à França.