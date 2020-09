ABC faz apenas recreativo antes de duelo com Assu

Heriberto terá força máxima contra o Assu.

Depois do treino regenerativo da tarde de segunda-feira (9), nesta terça-feira (10) os atletas tiveram folga no período da manhã e, no trabalho da tarde, misturaram-se com a comissão técnica para um divertido rachão, contando com a participação do técnico Heriberto da Cunha, relembrando seus tempos de atleta profissional.A escalação ainda não foi definida pelo treinador abcedista, mas a tendência é que poucas alterações sejam realizadas. Raniere será mantido com a camisa 1, Ben-hur, Gaúcho e Fabiano formarão o trio de zaga, Erandir e Rogério serão os volantes, enquanto Simão fará a ala direita.As dúvidas ficam para a posição em que Sandro será escalado. Se for para a ala esquerda, Beto, que teve estreia decepcionante, vai para o banco, o jovem Gabriel volta ao meio-campo e Ivan forma a dupla de ataque com Paulinho Macaíba. Caso Heriberto dê mais uma chance a Beto, quem deve ser sacado é Ivan, com Sandro assumindo a armação e Gabriel adiantado para o ataque.O meia Marcos Paraná, que voltou de contusão no clássico, deve permanecer no banco de reservas, assim como os novos contratados Tiago Cardoso e Marquinhos Mossoró, que ainda não estrearam com a camisa do ABC.