Professores de todo o país irão realizar uma paralisação geral nesta sexta-feira (24)

Professores de todo o país irão realizar uma paralisação geral por 24 horas nesta sexta-feira (24).



A mobilização, coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE), será em defesa do piso que não foi implantado ainda por muito estados.



Os professores do Rio Grande do Norte também irão paralisar as atividades nesta sexta, e participarão de várias ações em todo o estado.



O piso nacional de R$ 950 é assegurado pela Lei 11.738, sancionada pelo presidente Lula.