Reestruturação do Parque da Cidade pode chegar a R$ 5 milhões

Fotos: Gabriela Duarte

da, que as mudanças previstas para o Parque da Cidade poderão custar aos cofres públicos cerca de R$ 5 milhões.“Estávamos calculando em R$ 2 milhões, mas com a regularização da documentação esse valor pode chegar a R$ 5 milhões”, afirmou, referindo-se à descoberta de que parte do Parque foi construído em território particular.De acordo com o entrevistado, os proprietários receberam em troca outro terreno, num acordo chamado “transferência em potencial”, o que não estava ainda previsto pelo Plano Diretor.Além disso, de acordo com Kalazans Bezerra, a instalação conjunta de luz e ar condicionado resulta numa conta mensal de energia de R$ 50 mil e será revista; a estação de tratamento de água e esgoto não têm destino final; e os elevadores não têm um equipamento estabilizador que permita deslocamento em caso de falta de energia.“O Parque da Cidade tem me dado muito mais dor de cabeça que a Semurb como um todo”, desabafou. Ele assegurou, no entanto, que a prefeitura entende a importância do projeto e está buscando agilidade na resolução do problemas.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta terça feira (28).