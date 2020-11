Morre o ex-deputado seridoense Ulisses Bezerra Potiguar

Marcos Dantas Ex-deputado Ulisses Potiguar morre aos 83 anos.

Ulisses tinha 83 anos de idade e deixa a esposa dona Lizete Montenegro Bezerra e três filhos: Ulisses Filho, Ulisséa e Uélcio.De acordo com políticos que viveram próximos ao Dr. Ulisses, como era mais conhecido, ele era um homem "inatacável", relata o deputado estadual Vivaldo Costa do PR. "O seridó perde muito com a sua morte, mas fica o exemplo de homem honesto, trabalhador e íntegro", complementa.

Histórico

Ulisses Potiguar nasceu na cidade de Parelhas, na região do Seridó, interior do Rio Grande do Norte. Era médico por formação, e na vida pública exerceu quatro mandatos na Assembleia Legislativa do RN e dois na Câmara Federal. Durante o governo de José Agripino foi diretor-presidente do IPE. Considerado a maior liderança política da sua cidade nos últimos 50 anos, ele nunca mudou de partido sempre pertenceu ao DEM, ex-PFL.