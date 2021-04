Um pão quentinho pra começar bem o dia

Elpídio Júnior

Berinjela Italiana

Serviço

Pelo menos essa é a proposta da Pão & Companhia, que se baseou nas boulangeries, charmosas padarias francesas que servem cafés durante todo o dia. Na versão natalense, as guloseimas podem ser saboreadas nas duas lojas da rede: uma no bairro de Petrópolis e outra em Ponta Negra.O café da manhã começa às 6h e se prolonga até às 21h, na loja de Petrópolis, e até às 22h, em Ponta Negra. O cardápio sofre alterações no decorrer do dia, de acordo com os horários, mas o forte são os pães, as baguetes, as saladas de frutas, os croissants (de queijo, cebola, ervas, napolitano, damasco), os bolos e as tortas, além de um balcão com cerca de 40 ingredientes onde o cliente pode montar o seu sanduíche.A P&C de Ponta Negra foi inaugurada em dezembro do ano passado e a loja de Petrópolis existe há 21 anos. A marca faz parte de uma franquia mineira e segundo um dos sócios, Ricardo Coelho da Fonseca, a principal característica é o fato de não utilizar conservantes ou aditivos químicos em seus produtos.Outra marca forte é a capacitação. Ao serem contratados pela empresa, os padeiros são treinados na sede da franqueadora, em Belo Horizonte. "Decidimos abrir em Ponta Negra porque vimos que faltava no bairro um serviço desse tipo, voltado tanto para os natalenses como para os inúmeros turistas que visitam a cidade e se hospedam no bairro", explica Ricardo.A receita desta semana é da Berinjela Italiana em conserva, uma das preferências dos clientes, principalmente para acompanhar um saboroso pão quentinho.1,2kg de berinjela150g de azeite150g de vinagre branco20g de salsinha20g de cebolinha10g de alho10g de filé de Anchova1 pitada de oréganoSal e pimenta malagueta a gostoCorte as berinjelas em gomos finos, coloque numa panela com água fervente e sal. Deixe cozinhar até amaciar. Retire do fogo, escorra bem e deixe esfriar. Pique o alho, a salsa, a cebolinha e a pimenta. Misture as anchovas bem amassadas, o vinagre, o azeite, o alho e os temperos picados. Acrescente as berinjelas cozidas e frias. Misture bem, prove o sal e, se for preciso, acrescente um pouco mais. Coloque na geladeira.Rendimento: 1,2kg de berinjela italiana em conservaPão & CompanhiaRua Mibipu, 733, PetrópolisFone: 3211-4829Horário: das 6h às 21hAv. Praia de Ponta Negra, 9036, Ponta NegraFone: 3219-0804Horário: das 6h às 22h