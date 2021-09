TRE julga recurso de afastamento do prefeito de Guamaré na quinta-feira Mozaniel de Melo pode deixar o cargo devido à impugnação do registro de candidatura do vice, João Pedro Filho, que disputou o pleito.

Está em pauta mais uma vez, e deverá ser votado na próxima quinta-feira (23), pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o recurso que pede o afastamento do cargo de prefeito e vice, do município de Guamaré, Mozaniel de Melo Rodrigues e de João Pedro Filho, respectivamente.



O recurso foi impetrado pelo candidato segundo colocado no último pleito, Auricélio Teixeira, sob o argumento que os atuais ocupantes não tiveram a chapa homologada pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro do então candidato João Pedro Filho, considerado inelegível por ter contas desaprovadas. O Tribunal de Contas da União considerou as contas insanáveis, assim como o parecer do procurador regional eleitoral, Fábio Venzon.



Mesmo tendo o registro de candidatura indeferido pelo TSE, Mozaniel Rodrigues foi empossado por força de liminar concedida às 15h, do dia 31 de dezembro, pelo juiz Roberto Guedes, plantonista naquela ocasião.