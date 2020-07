Maternidade da Zona Norte deverá entrar em funcionamento em 10 dias

Fotos: Gabriela Duarte Edilsa Pinheiro, diretora da maternidade

A diretora da maternidade, Edilsa Pinheiro, confirmou que a maternidade ainda não tem condições de fazer partos, mas que em 10 dias o problema será solucionado.A maternidade foi inaugurada no final do ano passado, mas a unidade continua sem realizar partos. “Os serviços não foram suspensos, estamos funcionando no atendimento à mulher desde que a maternidade foi inaugurada, mas ainda não fazemos partos”, declara a diretora.Perguntada em quais setores a maternidade está funcionando, Edilza respondeu que a unidade está fazendo atendimento às mulheres, com acolhimento e treinamento dos profissionais, com proposta de humanização as mulheres. “Já fizemos ultrassonografia, exames, acompanhamentos em geral”, diz.Ela explica que não existiam condições de estrutura para realizar partos, fato que motivou a repercussão na imprensa. “Ainda não temos condições ainda de realizar parto na unidade. Até a energia só foi instalada pela Cosern há 20 dias”, esclarece.A falta de estrutura foi o principal ponto abordado pela diretora. “Recebemos na semana passada os fogões industriais e os equipamentos de oxigênio, essenciais para atendimento adequado”, justifica Edilsa.Quando estiver com estrutura completa, a maternidade Leide Morais irá realizar procedimento de partos normais, cesárias, curetagem, atendimento pós-aborto, em ambulatório de mastologia, com psicólogos, assistentes sociais e demais atendimentos voltados para saúde feminina e planejamento familiar.“A unidade irá também dispor de atendimento de atenção a mulher em situação de violência sexual, ao aborto previsto por lei, tudo com profissionais de referência nesse tipo de atendimento”, conclui.A diretora afirmou que o corpo clínico está concluído com pediatras, 22 ginecologistas e obstetras, 12 pediatras, 12 anestesistas, 23 enfermeiras, 6 assistentes sociais e 6 nutricionistas.Hoje pela manhã, a prefeita de Natal, Micarla de Sousa, irá fazer uma visita à maternidade Leide Morais.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta segunda-feira (2).