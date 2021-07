Cristian pode ser punido por comemoração Procuradoria abre inquérito e volante do Timão foi intimado a depor por suposto gesto ofensivo ao festejar gol contra o São Paulo

O volante Cristian não mediu as consequências do seu gesto após marcar o gol da virada do Corinthians contra o São Paulo, no último domingo, dia 12 de abril, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, e por isso será alvo de inquérito da Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD/SP).



O jogador do Timão foi convocado a depor na próxima sexta-feira, dia 17, às 14h, na sede do tribunal.





No mesmo dia em que o procurador-geral do TJD/SP, Antônio Meccia, revelou que o vídeo da comemoração de Cristian havia sido requisitado e que o jogador poderia ser denunciado por atitude antidesportiva, a Procuradoria agiu rápido e intimou o atleta a prestar esclarecimentos sobre o fato.



A dúvida da Procuradoria é saber se a atitude de Cristian foi antidesportiva ou mesmo impensada. O advogado do Corinthians, João Zanforlin, saiu em defesa do jogador e ponderou os pontos interpretativos da comemoração.



“Há uma dúvida muito grande. Tem gente dizendo que ele foi ofensivo no que fez. Ele fez o sinal que a Torcida Independente do São Paulo faz. Mas, alguns dizem que ele esticou um dedo de cada mão, dando a atender que estava mandando alguém para aquele lugar.



Como existe essa dúvida, o Tribunal vai abrir um inquérito e na sexta-feira o jogador deverá prestar depoimento para dizer o que ele pretendeu com aquele gesto, se realmente queria ofender a torcida do São Paulo ou queria homenagear alguém, já que ele tem o nome de uma mulher escrito no braço”, declarou Zanforlin ao site Justicadesportiva.com.br.



O advogado do Timão também quer saber qual era a intenção de Cristian na comemoração para só então adotar uma linha de defesa para o caso.



“Nós sabemos que a maneira clássica de ofender é aquela de mostrar o dedo médio através de uma mão só ou com outra mão, mas jamais cruzando os dois braços. Quem sabe ele tenha a explicação para isso”, concluiu.



Pelos gestos e caso a Procuradoria interprete como atitude antidesportiva, Cristian pode ser denunciado por assumir atitude contrária à disciplina ou à moral desportiva, em relação à representação adversária - artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) – e pode ser suspenso de uma a dez partidas, ficando fora das finais do Paulistão.