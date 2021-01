Unimed: Antônio Araújo disse estar confiante em vencer a eleição

Fotos: Elpídio Júnior

Antônio Araújo: Nós não somos situação. Somos uma chapa formada por cinco colegas que tem nomes no Rio Grande do Norte: doutor Marcos Jácome, Maria Spinelle, Paulo Xavier e José Gurgel. Eles se reuniram para fazer a Unimed Melhor e não mudanças de Unimed.Mas nós sabemos que todas as diretorias deixaram seu marco, principalmente essa última que equilibrou as finanças. Mas nós somos uma chapa totalmente independente. Estamos lutando para no dia 26 de março nos elegermos, para justamente resgatar o que os médicos querem, uma responsabilidade em relação a esse pró-rata tão falado.AA: Pró-rata é o seguinte: você recebe mensalmente uma quantia x. Com essa quantia x você divide para pagar hospitais, clínicas e parte administrativa. E o que sobra, por exemplo, não dá para pagar a remuneração médica. Então, geralmente isso abala os honorários médicos porque você tem uma quantia de R$ 2 mil para pagar e só tem R$ 1 mil.Quando existem, por exemplo, epidemias como a de dengue, há dois anos, em que houve grande quantidade de internamentos e procedimentos médicos, o pró-rata foi muito alto. Esse ano não foi tanto. Então, o pró-rata no mês retrasado foi zero. Mas vamos lutar por nossas propostas para termos sempre um pró-rata positivo.Essas propostas que todos os cooperados já leram estão refletindo e acho que nessa campanha todos já sabem em quem votar. Eu acho que já está decidida a campanha, quem vai ganhar.AA: São 1.500 cooperados. Mas somente cerca de 1.200 poderão votar no dia 26 de março. Os que não votarão nas eleições são pessoas que não realizaram procedimentos no ano anterior e a regra diz que eles não têm direito. Tem também médicos cooperados que trabalham na própria Unimed e não podem votar.AA: Nossas propostas mostram que você pode, mensalmente, ter um lucro de R$ 1,6 milhão se tiver alguma atitude. Essas atitudes da nossa chapa são relacionadas em número de cinco. Primeiramente é tentar fazer uma central de compras de material de alta complexidade, que é caríssimo.Temos também a otimização do uso do Hospital da Unimed. O hospital hoje faz, no mês, de oito a dez cateterismos. Outros hospitais credenciados à Unimed fazem 20, 30, 40. Então vamos tentar equilibrar as ofertas. Tendo esse equilíbrio, você tem um lucro nas ofertas de mais ou menos de R$ 450 mil. Então isso favorece para aquele pró-rata que o médico tanto reclama.Um comitê de especialidade. Isso é essencial. Você não vive hoje em instituição nenhuma se você não tiver um comitê. O que é isso? É você ter um consenso de uma doença. Por exemplo, eu vou tratar uma pneumonia com antibiótico x. Vamos reunir as especialidades de pneumologia, infectologia para justamente todos os hospitais credenciados e o da Unimed trabalharem em cima desse antibiótico. Então em um hospital hoje você tem um antibiótico x que é muito caro, outro que é muito mais caro.AA: Não. Nós sabemos que no comitê de especialidade nós temos um consenso. Eu tenho meu consenso para tratar meus pacientes com Aids, o cirurgião tem consenso para fazer um trabalho numa cirurgia bariátrica. Então, eles vão se reunir e mostrar para a Unimed o que deve ser feito universalmente.Nós não vamos impedir que um médico deixe de colocar um aparelho ‘x’ ou ‘y’ em quem precisa. Nós sabemos que o ser humano é uma coisa essencial para a Unimed. O usuário é quem paga a Unimed. Nós vivemos do usuário. Então, nós temos que tratar muito bem.AA: Primeiramente, nós temos que melhorar essencialmente em todos os pontos da Unimed o relacionamento com o usuário. O usuário tem que ser bem tratado. Por exemplo, um usuário que vai marcar uma cirurgia, que entra numa enorme fila, com uma ficha 30, 40, 50, e está com sua família esperando por uma decisão para realizar sua cirurgia. Vamos dar prioridade ao cliente da Unimed.AA: Eu não sou situação, não sou oposição, sou independente. Tenho a impressão que dizem que sou da situação porque as pessoas às vezes ficam desesperadas. Eu sou uma pessoa tranqüila, não agrido ninguém.Mas ultimamente eu tenho recebido muita agressão por parte dos meus adversários. Agressões em relação aos processos na época em que eu trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado.AA: Primeiro, para resgatar a estima dos cooperados. Segundo, para melhorar o relacionamento com o cliente. Terceiro, pedir a todos aqueles que fazem parte da Unimed que nos ajudem porque se não ajudarem, não teremos como trabalhar.Também vamos pedir àqueles que perderam que fiquem junto de nós, porque juntos é que fortaleceremos a Unimed. E eu acho que a Unimed vai prosperar e muito.