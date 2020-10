América: diretoria cobra jogadores e faz mistério quanto a novo técnico "Peninha" disse que dirigentes passaram aos atletas o sentimento após goleada sofrida. Quanto ao novo técnico, ele disse que definição só semana que vem.

Com a demissão do técnico Tita do comando do América após a goleada sofrida para o Potyguar de Currais Novos, a diretoria do alvirrubro teve uma conversa séria com o plantel de jogadores na tarde desta quinta-feira (12), no CT de Parnamirim.



O diretor de Futebol do clube, Marcus Meira Pires, o “Peninha”, disse que a reunião com os jogadores foi de cobrança. “Mostramos como está o sentimento depois daquele jogo de ontem (quarta-feira) contra o Potyguar”, declarou.



“Peninha” não comentou acerca de contratações ou dispensas de jogadores nem com relação ao técnico que assumirá no lugar de Tita, demitido nesta quinta-feira (12). "O nosso técnico é o Vereador (auxiliar técnico)", respondeu.



Com relação a nomes veiculados durante o dia, "Peninha" disse que não tem nada certo. "Temos vários nomes, mas vamos trabalhando com calma". declarou.