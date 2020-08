Bate-boca sobre transposição abre palestra de Ciro Gomes

Vlademir Alexandre Ciro: “E eu fui prefeito, governador, ministro e candidato a presidente (...)".

O mediador escolhido para a palestra, o deputado estadual Augusto Bezerra (SE), acusou a Unale de ter retirado da lista de convidados o professor potiguar João Abner, que é contrário à transposição.Ele disse que o único beneficiado com as obras seria o setor do agronegócio e que “o pobre não irá receber um copo d´água.”“Com relação aos carros pipas, eles continuarão existindo em Sergipe, Bahia, Alagoas e Minas Gerais”, disse, assegurando que esses estados não deixarão que a Unale elabore um documento favorável à questão.O ex-ministro Ciro Gomes, conhecido por ter um temperamento explosivo, pediu para que a organização do evento convidasse imediatamente o professor João Abner. “Já debati com ele em mil outro lugares. Duvido que ele venha”, desafiou.O bate-boa esquentou ainda mais quando Ciro Gomes tentou se aproximar mais da plateia de 130 parlamentares. “Já fui deputado”. Augusto Bezerra respondeu: “Eu também”. Ciro: “Mas eu fui duas vezes”. Bezerra: “Eu fui quatro”. Recebeu aplausos. Ciro partiu pro ataque: “E eu fui prefeito, governador, ministro e candidato a presidente (...) você me apoiou.” Bezerra: “Eu nunca votei no senhor”.Os dois se acalmaram depois que o presidente da Unale, César Halum, garantiu que a palestra seria seguida por um debate. Neste momento, Ciro Gomes apresenta o "Projeto de Integração do São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional". Acompanhe a cobertura completa através do