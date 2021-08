Roberto Carlos inicia turnê para comemorar 50 anos de carreira

O domingo (19) foi um dia especial em Cachoeiro de Itapemirim. Foi dia de show de Roberto Carlos na cidade do Espírito Santo, onde o Rei nasceu. O município foi escolhido como o primeiro de sua turnê no país, em comemoração aos 68 anos, 50 deles dedicados à carreira.O show de Roberto Carlos começou pouco antes das 21h no estádio do Sumaré. O cantor abriu o espetáculo com a música "Emoções". Em seguida, sob aplaudos de 12 mil pessoas, ele agradeceu ao público de sua cidade natal. "Que prazer rever vocês depois de tanto tempo", disse o cantor. "Eu me sinto como se estivesse começando a minha carreira hoje."Não existe na história da música brasileira nenhum artista que chegue perto dos números conquistados por Roberto Carlos. Cinquenta e seis discos lançados. Cem milhões de cópias vendidas. E um repertório de mais de 500 canções. A maioria composta em parceria com Erasmo Carlos. Nenhuma outra dupla produziu tantos sucessos e por tanto tempo. "Sou apaixonado por você", diz Erasmo.Neste domingo Roberto Carlos faz 68 anos. Dias antes de completar 33 anos, prometeu: “o que eu sei é que eu vou continuar compondo e cantando as coisas que eu sinto. E naturalmente tentando melhorar cada vez mais esse trabalho”. E completou: “mas se isso não for suficiente pra que eu entre pra historia da MPB, pelo menos eu terei a satisfação, a alegria e até mesmo o orgulho de entrar pra historia daqueles que me curtem, para as histórias que o povo conta”.Artistas se derramam em elogios ao Rei. “Que vida que Roberto não marca, não é, gente?”, diz a atriz Christiane Torloni. “'Emoções' é uma música, é uma letra na verdade que lembra a gente da grande benção que é estar vivo”, ressalta ela.