UFRN tem quatro ônibus para mais de 30 mil alunos

Maiara Felipe Em 1999 eram dois ônibus, em 2009 são quatro.

Segundo a comissão de transporte do DCE, que esteve reunida com membros da Universidade e da STTU, na tarde desta quinta-feira (5), são horas nas paradas, quando conseguem utilizar o ônibus ele está sempre lotado, sem contar às vezes que o circular deixa milhares de estudantes sem transporte ou quebra no meio do caminho.O diretor afirma que tem consciência dos problemas dos alunos, mas precisa de dados concretos para avaliar a situação e por isso precisou esperar o início das aulas. Apesar disso, o reitor da UFRN, Ivonildo Rego, lembrou que o projeto do Reuni, anunciado desde 2008, traz mais 344 professores, 447 servidores e 2.700 alunos até 2012.Além da falta de ônibus – em 1999 eram dois carros e 2009 são quatro-, os motoristas não estão fazendo todas as viagens. Dados da STTU mostram que 88% do serviço de transporte é ineficiente.A secretaria promete que irá resolver o problema de forma imediata, mas não disse como porque depende dos empresários de ônibus para aumentar a frota. Até 2010, com as novas concessões, deverão ser incluídas mais linhas de transporte urbano que passam dentro do Campus, hoje são apenas 12.O projeto do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) passa pela UFRN, segundo Sílvio Medeiros junto com a transformação das estações de transferências em paradas comuns deverão ajudar no fluxo de estudantes.