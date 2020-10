Acidente deixa trânsito lento na Prudente de Morais

Artur Dantas O acidente deixou o trânsito lento na região.

De acordo com o condutor do veículo, João Maria de Morais, de 50 anos, a moto andava abaixo da velocidade média permitida e só foi percebida por ele há poucos metros. “Quando eu vi, freei e tentei desviar, mas o carro tomou da minha mão acabou batendo no canteiro, capotando em seguida”, explicou. No momento do acidente, João Maria guinchava um bugreO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) foram acionados. Este último deixou o local em seguida, antes da normalização do trânsito. João Maria e sua filha saíram do veículo sem ferimentos e deixaram o local com amigos.“Ainda bem que nem eu nem minha filha sofremos nada. Saímos pela parte de trás do carro, que teve o vidro quebrado, mas isso a gente recupera”, disse.