Governadora cobra continuidade das ações aos três novos auxiliares

Fotos: Vlademir Alexandre

Ao término dos pronunciamentos dos novos secretários, a governadora declarou que aquelas palavras soavam “como um juramento”. Wilma destacou que os três assumiam um trabalho de continuidade do que já estava planejado para as respectivas secretarias.O novo diretor da Companhia estadual de Habitação, Damião Pita, endossou a declaração da governadora. “As tarefas que enfrentarei são muito conhecidas porque eu comecei a minha vida profissional na Companhia Habitação Popular do Estado. Então antes de ir para prefeitura eu trabalhei 17 anos lá. Quanto a programação para a Cehab, já há um planejamento, construção de casas em andamento, agora é só trabalhar para cumprir as metas traçadas pela governadora”.A claque de Pita acompanhou o discurso com vibração. Aplausos, apitos e muitos gritos para ovacionar aquele que a comunidade considera um companheiro. Damião, por sua vez, à demonstração de admiração: “Vamos continuar dessa mesma forma, onde gabinete aberto não se marca audiência e nem esconde número de telefone”.O suplente de deputado Cláudio Porpino preferiu um pronunciamento mais pessoal. Fez grandes considerações à governadora Wilma de Faria, “minha amiga”, ressaltou. Ele também exaltou o orgulho que sente em fazer parte da administração. Quanto ao remanejamento para a Emprotur, disse se sentir muito à vontade.“O turismo, a cultura e o esporte sempre foram bandeiras de luta do meu mandato na Assembleia. Trabalharei com toda a equipe da Emprotur que vai continuar. Não vai haver mudança no que foi planejado. Lutei muito pela implantação dessa empresa”. Em seguida, agradeceu ao empenho do seu antecessor, Armando José e Silva, que da presidência passou para o cargo de diretor de marketing.Cláudio disse que deixa a Articulação com o plano do retorno do Governo das Cidades “todo preparado para os próximos 12 meses”. Programa que será tocado pelo novo secretário, Raimundo Fernandes. Aliás, este foi muito elogiado pela governadora no momento da posse por ser um “grande articulador”. Mas junto com o elogio veio acobrança.“Raimundo eu sei que você assume uma situação difícil porque terá que está presente em todo o estado. Mas precisamos melhorar essa integração entre os gestores e a parte administrativa do nosso governo”, enfatizou Wilma de Faria. “O meu compromisso é de fortalecer este governo”, respondeu o deputado que é da cota do presidente da Assembleia Legislativa de quem ele fez questão de lembrar no seu discurso. “Agradeço a Robinson Faria pelo amigo que é. Jamais esquecerei dele”.