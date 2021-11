Chapecoense a um empate do título catarinense na partida contra o Avaí Na hora da decisão, os nervos fazem a diferença e quem controlar melhor as emoções dentro de campo ficará mais próximo de erguer o troféu.

A Chapecoense saiu na frente do Avaí na final do Campeonato Catarinense – venceu por 3 a 1 jogando em casa – e está a um empate de conquistar o título.



Na hora da decisão, os nervos fazem a diferença. E neste domingo (3) quem controlar melhor as emoções dentro de campo ficará mais próximo de erguer o troféu.



Avaí e Chapecoense se enfrentaram cinco vezes em 2009. Na primeira fase, uma vitória para cada lado; no quadrangular, empate em Chapecó e vitória da Chapecoense fora de casa; na primeira partida da decisão, novo triunfo da equipe do interior.



Chapecoense reforçada para final



técnico Mauro Ovelha, da Chapecoense, terá dois importantes reforços no sistema defensivo do time para a final do Campeonato Catarinense neste domingo (3) contra o Avaí, na Ressacada.



Os zagueiros Anelka e Anderson Lima resolveram seus problemas com o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD/SC) e estão confirmados para a decisão.



Expulso contra o Joinville, pela quarta rodada do quadrangular decisivo, o zagueiro Anelka foi julgado na noite da última terça-feira, dia 28 de abril, e absolvido da denúncia de jogada violenta, que poderia suspendê-lo de dois a seis jogos.



Com isso, o jogador, que cumpriu suspensão automática contra o Avaí na fase anterior, pode ser o escolhido para substituir Marcelo Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



Já o experiente Anderson Lima retorna ao time após cumprir dois jogos de suspensão. O zagueiro, denunciado através de prova de vídeo por agressão física – artigo 253 do Código