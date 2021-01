Município anuncia redução no número de casos de dengue

Fotos: Ana Paula Oliveira Idosos, jovens e crianças se unem na luta contra à Dengue

Segundo ela, de janeiro a março de 2008, 2.251 casos de dengue clássica foram registrados. Este ano, no mesmo período, apenas 284 casos foram notificados. Em relação à dengue hemorrágica, os números são ainda mais satisfatórios. Ano passado, durante o mesmo período, 220 casos foram registrados, número reduzido este ano a quatro.Os dados foram anunciados durante esta manhã na abertura da Semana de Mobilização Social de Combate à Dengue. A semana foi aberta pela prefeita de Natal, Micarla de Sousa, na quadra da Escola Municipal Ulisses de Góes.Segundo a prefeita, o evento irá marcar o início da campanha. “Estamos juntos às crianças nas escolas e às secretarias municipais da região metropolitana de Natal no combate ao mosquito”, diz.Ela afirma que “um trabalho de conscientização é que vai evitar que os postos de saúde fiquem lotados. Além disso, a parceria com outras secretarias do município é de fundamental importância para o sucesso da semana”.Para o secretário de Saúde, Levi Jales, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém vigilância contra a dengue desde o primeiro dia de janeiro. O secretário declara que providências estão sendo tomadas para diminuir o número de casos.“Infelizmente não temos como acabar. Talvez, futuramente, com a produção de uma vacina de imunização poderemos acabar de uma”, pensa.Jales destaca a importância da semana. “É muito importante se determinar uma semana para servir de marco e enfatizar sobre o assunto, fortalecendo um controle integrado no combate ao mosquito Aedes aegypti”.Vestida de mosquito da dengue, a estudante Rebeca Medeiros, de 8 anos, comenta que em casa segue todas as orientações para evitar a proliferação do mosquito. “Estou muito feliz em participar dessa festa de abertura”, afirma.Para o estudante Clidenor de Souza, de 12 anos, que acompanhou a caminhada, o importante é a conscientização da população. “Estou achando muito bom. As crianças têm que fazer a sua parte”.Para a Semana de Mobilização e Combate à Dengue, a Prefeitura de Natal está com uma parceria com o Exército, que começa nesta segunda-feira (23) e se estende até a próxima sexta-feira (27).Uma equipe formada por 39 pessoas atuarão na identificação e eliminação de criadouros do mosquito. “Eles (Exército) trabalharão em 140 terrenos baldios localizados no município. São os terrenos baldios que contribuem para a proliferação do vetor”.