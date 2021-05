Contratação sem licitação corrigirá anomalia da Semsur, diz João Bastos

.O secretário de Meio Ambiente e Serviços Urbanos (Semsur), João Bastos, justificou hoje (6), em entrevista aodaa contratação sem licitação da empresa SS Construções e Empreendimentos como forma de corrigir uma “anomalia” da Secretaria, referindo-se aos funcionários que são da Urbana, mas que trabalham na Semsur.Contratados como garis, os funcionários fazem serviços de jardineiros e coveiros, por exemplo. Com a medida, eles voltam ao cargo de origem e os serviços serão terceirizados. “Estamos dentro da legalidade e muito tranquilos com relação a isso. Se não houvesse a contratação, a cidade viraria um caos”, informou João Bastos, a despeito da contratação sem licitação, o que é impedido por lei.O secretário informou que durante os primeiros meses de administração se preocupou em fazer trocas de lâmpadas que estavam quebradas e que, com mais dois meses, “a cidade ficará praticamente acesa”.Ele disse que até agora 85% das reclamações por telefone estão sendo atendidas que a população “está voltando a acreditar no 0800”. De acordo com o entrevistado, sete mil lâmpadas já foram trocadas e as lideranças das comunidades estão sendo convidadas a apontar as regiões escuras.João Bastos reclamou da queda da arrecadação por conta da crise financeira e disse que, para contornar a situação, buscará parcerias com empresas privadas e investimentos do Governo Federal.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta segunda feira (6).