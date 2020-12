Peninha cobra compromisso dos atletas e vê "decisão a cada jogo" Dirigente do América destacou que o clube vem honrando seus compromissos e que "falta eles (jogadores) cumprirem a deles".

A saída prematura da Copa do Brasil fez com que o América deixasse de ganhar uma boa quantia paga pela CBF aos clubes que avançam de fase. O diretor de futebol, Marcus Meira Pires, o "Peninha", disse que conversou com os atletas após o empate. "Estamos cumprindo com nossas obrigações. Agora, falta eles cumprirem a deles", declarou.



Sem vencer há cinco jogos, "Peninha" disse que isso é um fator negativo para os cofres do clube. "Não sei até quando sustentaremos essa situação", revelou. Com relação ao jogo diante do Santa Cruz, ele afirmou que "cada jogo é uma decisão para o América a partir de agora".



O dirigente tem razão em dizer isso porque um resultado que não seja a vitória fora de casa pode significar a eliminação do clube deste segundo turno e, consequentemente, do Campeonato Estadual.