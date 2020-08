Botafogo passa pelo Dom Pedro e elimina jogo da volta Jean Carioca e Reinaldo fizeram os gols da vitória do time carioca no Distrito Federal.

Foi apenas a primeira partida após a conquista da Taça Guanabara. Muitos poderiam esperar um time disperso em campo, outros, que o campeão da Taça Guanabara iria atropelar o modesto Dom Pedro. Nem um nem outro, ou, os dois. Um primeiro tempo morno e um segundo eletrizante.



Na verdade a vitória por 2 a 0, sobre o Dom Pedro na noite desta quinta-feira, serviu para mostrar que o Botafogo continua firme, conquistando com segurança os seus objetivos.



Na estreia da equipe na Copa do Brasil, os gols de Jean Carioca e Reinaldo no estádio Bezerrão, serviram para eliminar o jogo de volta e conquistar uma vaga na próxima fase da competição. O adversário é um velho conhecido do torcedor alvinegro, o Americano-RJ.



O resultado foi conquistado em dois tempos bem distintos. No primeiro, poucas chances de gols foram criadas para os dois lados. O Botafogo, mais organizado em campo, não deixava que seu adversário chegasse com perigo ao gol de Renan.



No entanto, a boa colocação de seus jogadores não era suficiente para fazê-lo vencer a partida, faltava força para chegar ao ataque. Em um quadro desses, é sempre em uma bola parada que um gol pode sair. Ainda mais quando este tipo de jogada é tão exercitada pelo técnico.



E foi em um escanteio batido da direita por Maicosuel, o mesmo que já havia dado a vitória sobre o Fluminense, que Jean Carioca aproveitou a sobra e colocou pra dentro, abrindo o placar para o bota, aos 29 minutos.



Neste momento, o Dom Pedro já havia criado a sua melhor chance, aos 22, através de uma bola na trave de Renaldo. Pouco para tirar a tranqüilidade do Botafogo, que, sempre seguro em campo, procurou trocar passes para chegar ao seu segundo gol.



O gol da classificação, que sairia apenas aos 22 minutos do segundo tempo quando Thiaguinho recebeu na esquerda e rolou para Reinaldo se adiantar ao zagueiro e marcar um gol legitimo de um artilheiro.



Até este momento, o Botafogo já havia criado diversas chances de gols. Mostrando a mesma segurança, porém muito mais movimentação e criatividade, o time de Ney Franco voltou para o segundo tempo como o verdadeiro campeão da Taça Guanabara e, liderado por Maicosuel e Jean Carioca, transformou uma partida equilibrada em um jogo de ataque contra defesa. Apenas o atacante Índio levava algum perigo ao gol de Renan.



Fora isso, até o fim, o Botafogo sobrou em campo e, com direito a uma bomba de Reinaldo no travessão, aos 40 minutos que, por pouco não levou ao delírio os milhares de botafoguenses que lotaram o Bezerrão, garantiu a classificação com sobras.



Como queria o técnico Ney Franco. Mais uma vitória de um time que, pouco a pouco, vem, sem alarde se montando e conquistando todos os seus objetivos. No ritmo do seu treinador.