Em jogo movimentado, Santa Cruz e ABC não saem do 0 a 0

ABC e Santa Cruz não saíram do 0 a 0 em jogo válido pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Estadual de Futebol. Apesar das boas chances criadas, nenhuma das duas torcidas soltou o grito de “gol”, no estádio Iberezão, em Santa Cruz.O alvinegro até que começou melhor, pressionando o Santa e exigindo do goleiro Eridelson. A equipe do Trairí não deixou por menos e também incomodou Raniere. Com o jogo bem movimentado, a melhor chance para o ABC surgiu aos 17 minutos em uma lance dentro da área onde Gabriel foi derrubado e o árbitro marcou pênalti.Paulinho Macaíba cobrou bem e marcou o gol, mas o árbitro invalidou o lance alegando que outro jogador do ABC invadiu a área antes da cobrança. Na segunda batida, o atacante alvinegro acertou a trave para protesto da torcida do ABC. A partida continuou movimentada durante todo o primeiro tempo, mas o placar insistia em não sair do 0 a 0 .No segundo tempo, os dois clubes mantiveram a disposição em busca do gol e as chances perdidas se acumularam. De um lado Eridelson e do outro Raniere, fecharam os gols e também contaram com a sorte em alguns lances.

O ABC volta a campo no domingo (22 contra o Potyguar de Currais Novos, no Frasqueirão, enquanto o Santa Cruz recebe o América, no Iberezão.