Patu: Xanxan vota acompanhado de multidão Cerca de 50 pessoas invadiram o colégio eleitoral, sob protestos da coligação adversária e tentativa de impedimento dos servidores do TRE. Nesse momento, o policiamento foi insuficiente.

Alexandrino Suassuna (PMDB) conhecido em Patu por Xanxan, compareceu à 27ª. zona eleitoral do colégio João Godeiro para votarao meio-dia.



Aproximadamente 50 pessoas que acompanhavam o candidato entraram no colégio eleitoral, sob protestos da coligação adversária e tentativa de impedimento de servidores do Tribunal Regional Eleitoral.



Nesse momento, não havia policiamento suficiente no local para conter a invasão da multidão.



A assessoria de imprensa de Xanxan havia marcado a votação do candidato para 10h, e só avisou a equipe do Nominuto.com mais de uma hora depois que ele havia deixado a sessão.