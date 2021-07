Secretários querem pressa na alteração da Lei de Licitações A nova norma agiliza o processo que hoje, segundo os responsáveis pela administração dos estados atrasa a execução de obras e ações.

A mudança na Lei de Licitações é o foco dos secretários de administração de todo o país. Nesta quarta-feira (15) o presidente do Congresso Nacional José Sarney recebeu um grupo de auxiliares de governo que pediram pressa na votação pelo Senado.



O projeto de nº 8.666, que tramita na Casa prevê uma inversão nas fases das licitações. Por exemplo: dez empresas entram na concorrência, porém, apenas cinco apresentam melhor preço. Atualmente independente da diferença de valor, todas têm o documentos examinados. Caso a lei seja alterada, apenas as que apresentam o preço mais em conta é que passarão pela avaliação do governo. “Agiliza enormemente”, declarou o secretário de administração do Espírito Santo.



O secretário de administração do Rio Grande do Norte Paulo César Medeiros apóia a mudança. Segundo ele, o presidente Sarney ficou de analisar o pedido.



Na tentativa de apressar a execução de obras, muitos governos atualmente optam pela dispensa de licitação, o que sempre abre margem para questionamentos.