Raimundo Fernandes assumirá Articulação só na próxima semana

Arquivo Nominuto Cláudio Porpino ainda não tem destino definido dentro do Governo.

Wilma de Faria declarou agora há pouco, aos jornalistas presentes no auditório da Emater, onde está ocorrendo a solenidade de posse dos secretários, que as mudanças foram feitos com base em critérios técnicos, mas que os novos titulares das pastas que sofreram alterações também precisam ter “sensibilidade política” para dar mais agilidade as ações do Governo, em todos os aspectos.Ao ser remanejado para a Secretaria de Infraestrutura, Dâmocles Trinta deixou uma vaga na Companhia de Habitação, que pode ser o destino de Cláudio Popino (PSB). Mas nada ainda está definido neste sentido.* Mais informações em instantes