Copa Carlão de Basquete já está em andamento

Rogério Torquato No primeiro jogo da categoria adulto, o América-Auxiliadora venceu a AVAB

No primeiro jogo, o América-Auxiliadora - com Jucivaldo Félix à frente e o apoio de Fernando Nesi - venceu o CDF na categoria infantil, 36 a 24.Na sequência, ainda na categoria infantil, teve Neves x CEI - o jogo, que estava programado para o sábado (21.03), teve que ser antecipado pelas circunstâncias. Partida movimentada, e o CEI foi o vencedor, 41 a 37 - o CEI esteve à frente do marcador especialmentenos dois períodos finais; o Neves, no último período, "puxou" uma reação e chegou bem perto de virar o placar.Por fim, na categoria adulto - com direito a um "torcedor" especial na arquibancada, nada menos que Paulo Cunha, que tanto fez pelo basquete local como atleeta e mais tarde como técnico que dispensa comentários - , o América-Auxiliadora venceu a AVAB, 48 a 37. O América não deu muita chance à AVAB, tratando de "matar" o jogo logo nos primeiros períodos - ao fim do segundo período o placar já apontava 36 a 19. Depois disso o time rubro passou, de certa forma a administrar o resultado, enquanto a AVAB buscava jeitos para diminuir a diferença.A Copa Carlão prosssgue neste sábado (21.03), com as estreias do Alecrim-Imaculada, Potiguar-Marista, UnP, Cand-Strong, Salesiano, Cidade da Esperança e Salesiano, além do início das definições à fase final. Falando nisso, as finais terão lugar no domingo (22.03).