ABC faz último treinamento visando Fast e tem retornos no elenco Heriberto da Cunha fez trabalho em campo reduzido e atletas treinaram pênaltis. Recuperados, Rodriguinho e Marcos Paraná deram voltas ao redor do campo.

Pensando no jogo contra o Fast Clube/AM pela Copa do Brasil, o ABC fez o último treinamento na tarde desta quarta-feira (18) no estádio Frasqueirão, local da partida de quinta-feira (19) às 20h30.



O técnico Heriberto da Cunha realizou um trabalho em campo reduzido com uma parte dos jogadores enquanto outros treinavam cobranças de pênaltis. Essa preocupação é recorrente pois o alvinegro foi eliminado da competição pelo Madureira nas penalidades máximas jogando no Frasqueirão.



A boa notícia para o treinador alvinegro é o retorno de Rodriguinho e Marcos Paraná, ambos estavam afastados dos jogos por conta de problemas musculares. Nesta quarta-feira, eles foram liberados pelo Departamento Médico e deram voltas ao redor do campo sob orientação do preparador físico do ABC.



Para o jogo de quinta-feira, o ABC não poderá contar com Simão e Ivan, expulsos no jogo em Manaus, e o lateral Beto, que já atuou pelo Tupi/MG.