Vereadora apresenta projeto para incentivar gastronomia em Natal

Elpídio Júnior Júlia Arruda garante que proposta é viável e constitucional.

Na proposta do projeto, fabricantes e artesãos que produzem alimentos típicos da cultura natalense – como a ginga com tapioca, a doce de caju e a paçoca de pilão – vão receber um curso capacitação, que será feito em parceria com entidades como SEBRAE, SENAC, e escolas de gastronomia de faculdades locais.O treinamento, na proposta da vereadora, dará noções de como fazer as receitas e de higienização, com a duração de 120 a 200 horas. No final, haverá uma prova e aqueles que forem aprovados vão receber concessão para negociar seus produtos em pontos de venda da Prefeitura, como feiras livres, de artesanato e mercados.Júlia Arruda explica que o objetivo é qualificar mão-de-obra, principalmente para o público de baixa renda e oferecer cultura natalense para quem visita a cidade com um produto de qualidade, dentro das regras da Vigilância Sanitária Municipal.“O projeto vai valorizar a gastronomia potiguar e ao mesmo tempo preservá-la, gerando trabalho e renda, principalmente para a população mais carente. Além disso, oferta cultura para quem nos visita”, afirma a vereadora.Quanto à constitucionalidade da proposta, a vereadora explicou que não haverá ônus ao município e, por isso, não caberia veto sob essa justificativa. Segundo Júlia Arruda, os pontos de venda da Prefeitura já existem e somente seriam repassados aos comerciantes. Quanto aos cursos, eles seriam oferecidos por empresas privadas através de parcerias com o município.