Wilma admite problemas no PSB e busca consenso em Natal

Vlademir Alexandre Wilma de Faria: em busca da paz no PSB.

Lembrando o crescimento que o PSB teve a partir das próprias conquistas eleitorais, Wilma de Faria considera naturais os problemas de relacionamentos dentro do partido, agravados com a disputa interna antes da eleição para a Prefeitura do Natal.“O PSB é um partido que cresceu muito, quando conseguimos eleições para a Prefeitura de Natal, para o Governo do Estado. Os problemas são comuns nos partidos grandes e cabe a nós o trabalho para contorná-los”, explicou Wilma.Sobre o comando da legenda em Natal, que deverá ser renovado no segundo semestre desse ano, a governadora disse que haverá uma discussão para a definição da presidência do partido. No entanto, a possibilidade de uma nova disputa eleitoral interna não é considerada provável por Wilma de Faria.“Vamos discutir, promover o diálogo sobre a eleição do diretório municipal do partido. Mas o que creio e espero é que haja uma chapa de consenso”, disse a governadora.Atualmente, a presidência do PSB de Natal é exercida pelo ex-prefeito Carlos Eduardo, que vem sendo bastante criticado pelos vereadores da legenda. A intenção dos parlamentares é a indicação de um outro nome para comandar o partido, mas Carlos Eduardo não descarta a hipótese de se manter no cargo, sob a alegação de que, sem mandato eleitivo, poderia se dedicar mais à atividade partidária.Sobre as próximas eleições, a governadora foi econômica. Questionada sobre a candidatura ao Senado, Wilma disse que nunca havia falado abertamente acerca dessa possibilidade. "É um caminho natural, mas nunca disse que era candidata ao Senado", despistou.