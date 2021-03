Campeonato Paulista: São Paulo vence, mas Palmeiras segue isolado na frente No clássico da rodada, o São Paulo venceu o Palmeiras pela contagem mínima; muito jogo ainda vai rolar.

Em mais uma rodada pelo Campeonato Paulista, o São Paulo venceu o líder Palmeiras pela contagem mínima - 1 a zero, gol de Washington, ainda nos primeiros minutos de jogo.



Também só ficou nisso, pois na "cabeça" da classificação, nada mudou. O Palmeiras permanece na frente com 40 pontos e o São Paulo está em segundo com 36. Um segundo lugar que pode ser provisório: é uma questão do Corinthians vencer logo mais o Guarani na casa do adversário - vencendo, o "Timão" toma o segundo lugar do São Paulo, mas, se perder, terá que torcer para a Portuguesa não vencer o Marília, neste domingo (29.03).



Outra equipe que poderia ameaçar o Corinhians era o Santos - se não tivesse ficado no empate contra o Barueri, 0 a 0. Diversos outros jogos da rodada do Paulista estão em andamento; e para o domingo, só ficaram dois jogos - além da partida da Portuguesa, tem Ponte Preta x Guaratinguetá.