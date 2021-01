Saldo da balança comercial já ultrapassa R$ 1 bilhão em março Diferença entre exportações e importações aumentou, porém volume de negócios continua bem abaixo da média de 2008.

A balança comercial brasileira fechou a terceira semana de marco com um saldo de R$ 619 milhões, maior valor obtido este mês, que já acumula saldo de R$ 1,04 bi, superior aos R$ 988 milhões de todos os 31 dias de março de 2008.



Contudo, o comércio externo continua em baixa. As exportações mantêm, este mês, uma média de R$ 532 milhões por dia útil, bem abaixo dos R$ 630 milhões da média do mesmo período do ano passado.



As importações também têm sido menores. A média diária tem sido de R$ 463 milhões nas últimas três semanas, contra R$ 581 milhões registrados em março de 2008. Em relação ao último mês de fevereiro, as exportações mantiveram a mesma média e as importações cresceram 6,6%.



No acumulado do ano, os R$ 27,3 bilhões já exportados estão 20% abaixo do mesmo período do ano passado, enquanto as importações (R$ 25,0 bi) são 22% menores.