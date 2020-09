Quadrilha arromba cinco caixas-eletrônicos do BB da Ribeira

Marília Rocha Banco ainda não divulgou quantia levada pelos bandidos.

De acordo com informações repassadas por policiais da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (Defur), um assaltante entrou na agência por volta das 19h50, antes do travamento automático das portas. “Ele isolou o sensor, o que permitiu a entrada dos comparsas”, falou um agente.As câmeras do circuito interno de segurança filmaram que pelo menos três assaltantes participaram do crime. Eles apagaram as luzes da agência e usaram uma furadeira para arrombar os cinco caixas-eletrônicos.A ação só foi percebida na manhã desta segunda-feira, quando os funcionários chegaram à agência para trabalhar. As gravações do circuito de segurança serão repassadas à Defur para tentar identificar os criminosos.O Banco do Brasil ainda não divulgou o montante em dinheiro que foi levado pelos assaltantes. O paradeiro da quadrilha ainda é desconhecido da polícia.