Mega-Sena divide R$ 16 milhões entre dois ganhadores Prêmio deste sábado teve dois acertadores da dezenas e bolada foi dividida entre Brasília e São Bernado do Campo (SP).

O concurso de número 1070 da Mega-Sena teve dois sortudos. Com isso, a bolada de pouco mais que R$ 16 milhões foi dividida entre dois vencedores, um de Brasília (DF) e outro de São Bernado do Campo (SP).



De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada um ficou com a quantia de R$ 8.120.833,45. As dezenas sorteadas foram: 05, 08, 16, 23, 41 e 53.



Além dos dois ganhadores principais, 302 pessoas acertaram a quina e vão levar para casa R$ 4.478,33. O próximo sorteio da Mega-Sena deverá ser realizado na quarta-feira (6).