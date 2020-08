Presidente da Unale diz que debate teve controvérsias desnecessárias

Danilo Dantas Presidente da Unale (à direita) aprovou o resultado do debate.

O tema da transposição do São Franciso, inicialmente, tinha a previsão de ser tratado apenas através de uma palestra do ex-ministro e deputado federal Ciro Gomes (PSB/CE), sem grandes polêmicas. No entanto, o deputado estadual de Sergipe Augusto Bezerra (DEM), foi convidado para ser o mediador e travou uma batalha com o deputado cearense. O sergipano é contra a transposição, enquanto Ciro Gomes se apresenta como mais um dos “pais” do projeto.Com rispidez da discussão, o presidente da Unale teve que intervir no debate, o que resultou na saída do sergipano da mesa. Segundo César Halum, a discussão foi positiva, muito também pelos contrapontos. Contudo, o foco principal chegou a ser desviado, principalmente pelo deputado sergipano.“Como dissemos no início do congresso, deveríamos deixar as paixões delado e não transformar em debate regional o que é uma questão nacional. Messmo assim, o debate foi positivo, tanto que todos os participantes permaneceram no local até o fim da discussão”, disse César Halum.Na opinião do presidente da Unale, o debate serviu para mostrar e convencer de que o projeto é importantíssimo e, mesmo não atendendo todo o Nordeste, vai ajudar a maior parte das regiões que sofrem com a escassez de água. O deputado do Tocantins afirma, entretanto, que não há possibilidade de o Rio Grande do Norte deixar de ser beneficiado.Por estar previsto o beneficiamento apenas na última etapa do projeto, o deputado Ciro Gomes disse que haveria, sim, a possibilidade de que o estado ficasse de fora. Porém, a governadora Wilma de Faria e o próprio deputado César Halum afastam essa possibilidade.“O Rio Grande do Norte vai, sim, ser contemplado. O projeto total está orçado em R$ 5,5 bilhões, e já foram contratados R$ 5,2 bilhões, então não tem como não chegar (ao RN)”, garantiu.