Patu: Deputado Gilson Moura acompanha votação na cidade

A eleição suplementar de Patu tem um observador privilegiado. O deputado estadual Gilson Moura (PV) se encontra no município, prestando seu apoio à coligação “Justiça e Paz”, da candidata Evilásia Gildênia (PSB), e revendo a família e amigos, uma vez que Patu é a cidade natal do político.“Esta foi uma campanha que mexeu com o Estado, certamente muito difícil, mas com grande participação popular”, elogiou o deputado estadual. Gilson Moura disse acreditar na vitória de sua candidata, mas preferiu não arriscar uma margem de votos.Ele garantiu também que deve permanecer na cidade até a divulgação do resultado final, previsto pelo Tribunal Regional Eleitoral para antes das 19h de hoje (1º). Evilásia Gildênia enfrenta o atual prefeito em exercício, Alexandrino Suassuna, o Xanxan (PMDB).